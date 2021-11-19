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Молодежный парламент Беларуси призывает Запад прекратить использовать беженцев в своих политических целях
Ситуацию на белорусско-польской границе обсудили председатель Совета Республики и члены Молодежного парламента.Наталья Кочанова отметила: сенаторы сразу подключились к оказанию гуманитарной помощи беженцам. Вместе с общественными организациями на границу уже отправили более 40 тонн продуктов питания.
Илона Илларионова, зампредседателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы выступаем категорически против нагнетания ситуации у наших западных границ. Мы уже на протяжении девяти дней наблюдаем за тем, в каких условиях выживают эти бедные люди: беременные женщины, дети, пожилые. Огромное спасибо нашим журналистам, которые постоянно в формате онлайн освещают все, что там происходит. И мы не можем оставаться в стороне, оставаться равнодушными. Молодежным парламентом принято обращение, в котором мы призвали западных политиков прекратить использовать этих людей в своих политических целях и дать им то, чего они хотели. А хотели они не жить в палатке на границе двух стран, а действительно хотели лучшей жизни, которую им обещали. И все эти обещания должны быть выполнены.
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