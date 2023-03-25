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Молодежный патриотический автомарафон стартовал в Витебске
Патриотический автомарафон объединил более трехсот молодежных активистов. Проект получил название "Поезд памяти" и стартовал от площади Победы в Витебске.
Главной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Хатынь" (символ несокрушимости духа белорусского народа и место силы). Здесь молодые патриоты возложили цветы, посетили музей и прошлись с экскурсией по улицам некогда живой деревни.
На маршруте патриотического марафона и Шуневка - деревня в Докшицком районе, которая разделила трагическую судьбу Хатыни.
Завершающей точкой станет мемориал "Прорыв" в Ушачском районе. За день патриоты преодолеют свыше пятисот километров.
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