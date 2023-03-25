Молодежный патриотический автомарафон стартовал в Витебске

Патриотический автомарафон объединил более трехсот молодежных активистов. Проект получил название "Поезд памяти" и стартовал от площади Победы в Витебске.

Главной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Хатынь" (символ несокрушимости духа белорусского народа и место силы). Здесь молодые патриоты возложили цветы, посетили музей и прошлись с экскурсией по улицам некогда живой деревни.

На маршруте патриотического марафона и Шуневка - деревня в Докшицком районе, которая разделила трагическую судьбу Хатыни.

