Бал православной молодежи состоялся в Минске

В Минске православная молодежь инициировала возобновление традиционных балов и поддержание танцевальных традиций. Желающих покружиться в вальсе в кругу единомышленников оказалось немало. Предварительно присутствующие прошли экспресс-подготовку и отшлифовали танцевальную программу. Поэтому сегодняшний вечер вполне можно воспринимать как экзамен. Нужно отметить, что Молодежный православный бал состоялся по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина в честь святой княгини Елисаветы.



Приятно отметить, что бал прошел под музыку симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании, а провести досуг в танце пришла не только молодежь, но и люди постарше.