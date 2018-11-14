Молодежный профсоюзный форум "Студенческая осень" стартовал в Минске

Стипендиатами Федерации профсоюзов стали более трех десятков студентов, магистрантов и аспирантов. Профсоюзные лидеры со всей страны сегодня собрались в Минске на открытие молодежного форума "Студенческая осень". Он проходит в третий раз. В этом году - в новом формате. "Студенческая осень" обязательно придет до конца недели во все регионы. Школьники смогут побывать на профориентационных выставках. А студенты и профсоюзные активисты - посетить ведущие предприятия своего города.