Молодежный совет при Минском городском Совете депутатов - площадка для инициатив и получения опыта

Площадка для молодежных инициатив и получения опыта. Первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов прошло в городской мэрии. Председателем Молодежного совета стала студентка Института культуры Анастасия Капралова. На заседании обсудили также и тему внесения поправок в Конституцию. Председатель Мингорсовета Андрей Бугров отметил, что изменения и дополнения - это предложения белорусов, которые обобщили и внесли в проект.