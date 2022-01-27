ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Молодежный совет при Минском городском Совете депутатов - площадка для инициатив и получения опыта

Площадка для молодежных инициатив и получения опыта. Первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов прошло в городской мэрии. Председателем Молодежного совета стала студентка Института культуры Анастасия Капралова. На заседании обсудили также и тему внесения поправок в Конституцию. Председатель Мингорсовета Андрей Бугров отметил, что изменения и дополнения - это предложения белорусов, которые обобщили и внесли в проект.

В совет входят инициативные молодые люди столицы в возрасте от 16 до 21 года. Среди них школьники, студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все