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Молодежный совет при Минском городском Совете депутатов - площадка для инициатив и получения опыта
Площадка для молодежных инициатив и получения опыта. Первое заседание Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов прошло в городской мэрии. Председателем Молодежного совета стала студентка Института культуры Анастасия Капралова. На заседании обсудили также и тему внесения поправок в Конституцию. Председатель Мингорсовета Андрей Бугров отметил, что изменения и дополнения - это предложения белорусов, которые обобщили и внесли в проект.
В совет входят инициативные молодые люди столицы в возрасте от 16 до 21 года. Среди них школьники, студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений.
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