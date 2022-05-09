3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Молодое поколение Беларуси о великом празднике Победы
Рядом с ветеранами и современное молодое поколение - наследники Великой Победы. Это представители патриотических классов со всех регионов страны. Теперь им предстоит хранить память о войне, ее героях, противостоять попыткам фальсификации истории.
И как показывают последние события в мире, это совсем непросто. И хочется верить, что связь поколений никогда не прервется.
Молодое поколение о празднике Победы:
- Это гордость, гордость за наших предков, гордость за прадедов, дедов, которые воевали и подарили нам это мирное небо над головой.
- Мы отдаем честь ветеранам, которые служили за нашу родину, говорим им спасибо на своем языке.
- Этот праздник нужно помнить, уважать и вспоминать каждый день своей жизни.
- У меня прадед ветераном был, я очень люблю 9 Мая. Патриотизм вообще - это то, что должен испытывать каждый гражданин, любя свою страну.
- День Победы - то, что должен помнить каждый.
- Я знаю родственников, которые прошли войну от и до и жили после войны. Для меня это важный праздник, потому что это наша память, наша гордость. И я очень горжусь своей страной и своими родственниками.
Мы празднуем каждый год семьей этот праздник. Собираемся все за столом, бабушек, дедушек зовем, соседей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов