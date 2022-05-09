Молодое поколение Беларуси о великом празднике Победы

Рядом с ветеранами и современное молодое поколение - наследники Великой Победы. Это представители патриотических классов со всех регионов страны. Теперь им предстоит хранить память о войне, ее героях, противостоять попыткам фальсификации истории.

И как показывают последние события в мире, это совсем непросто. И хочется верить, что связь поколений никогда не прервется.







Молодое поколение о празднике Победы:

- Это гордость, гордость за наших предков, гордость за прадедов, дедов, которые воевали и подарили нам это мирное небо над головой.



- Мы отдаем честь ветеранам, которые служили за нашу родину, говорим им спасибо на своем языке.



- Этот праздник нужно помнить, уважать и вспоминать каждый день своей жизни.









- У меня прадед ветераном был, я очень люблю 9 Мая. Патриотизм вообще - это то, что должен испытывать каждый гражданин, любя свою страну.



- День Победы - то, что должен помнить каждый.



- Я знаю родственников, которые прошли войну от и до и жили после войны. Для меня это важный праздник, потому что это наша память, наша гордость. И я очень горжусь своей страной и своими родственниками.



Мы празднуем каждый год семьей этот праздник. Собираемся все за столом, бабушек, дедушек зовем, соседей.

