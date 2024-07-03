"Молодое поколение на Западе не понимает, что война - это очень страшно". Узница концлагеря вспоминает о страшных событиях военных лет.

Отец ушел на войну. Я, дедушка, бабушка, мой братик и мама были взяты и отвезены в концлагерь "Пятый полк". В том момент, когда мы туда поступили, это было только начало работы пятого полка. Не было ничего, голая земля. Мы поступили летом, поэтому не испытывали тех ужасов, которые испытывали следующие пленники. Дети, военнопленные, женщины и мужчины перенесли такое горе. Мы там пробыли немного, потому что после этого нас погрузили в товарняк. Дедушку с бабушкой отправили в лагерь Освенцим, а нас погрузили в немецкий огромный корабль и через Балтийское море мы были доставлены в Германию.

Надежда Гракова, председатель Октябрьской районной (г. Витебска) организации Белорусской ассоциации бывших малолетних узников фашизма