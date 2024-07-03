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"Молодое поколение на Западе не понимает, что война - это очень страшно". Узница концлагеря вспоминает о страшных событиях военных лет.
Великая Отечественная война разрушила счастливую мирную жизнь белорусских городов. На момент освобождения - в июне 1944-го - в руинах лежал древний Витебск.
Несмотря на вердикт скептиков, что город не подлежит восстановлению, послевоенное поколение совершило настоящий подвиг - город получил новую жизнь. Это заслуга тех, кто не жалея сил по крупицам и кирпичикам восстанавливал его инфраструктуру.
Каким помнят Витебск на Западной Двине "дети войны" и какое напутствие дает будущим поколениям Надежда Гракова.
Великая Отечественная война затронула каждую белорусскую семью. Совсем ребенком Надежда попала в концлагерь "Пятый полк", который находился на окраине Витебска и с ужасом вспоминает о тех страшных событиях.
Отец ушел на войну. Я, дедушка, бабушка, мой братик и мама были взяты и отвезены в концлагерь "Пятый полк". В том момент, когда мы туда поступили, это было только начало работы пятого полка. Не было ничего, голая земля. Мы поступили летом, поэтому не испытывали тех ужасов, которые испытывали следующие пленники. Дети, военнопленные, женщины и мужчины перенесли такое горе. Мы там пробыли немного, потому что после этого нас погрузили в товарняк. Дедушку с бабушкой отправили в лагерь Освенцим, а нас погрузили в немецкий огромный корабль и через Балтийское море мы были доставлены в Германию.
На момент освобождения Витебск был полностью разрушен. В нем оставалось всего 118 жителей. И его возрождение - это настоящий подвиг послевоенных лет. Семья Надежды активно принимала участие в восстановлении города.
"Мы когда приехали сюда, это было ужасно. Практически ничего не было. Пыль, грязь, камни и все. Помимо того, что мама на Сенной площади садила деревья, она еще садила деревья на Пятом коммунальном. И сейчас, посещая эти два места, я только любуюсь. А что рассказать о нашем городе сейчас - это просто сказка! Красивый, уютный, нарядный, с подсветкой огней", - с любовью о городе рассказывает жительница города.
Некоторые европейские страны забыли подвиг настоящих героев. Идет подмена понятий.
"Они варвары, они предали память наших воинов. Просто пришло новое поколение в этих странах, которое не понимает, что война - это очень страшно", - не скрывает возмущения белоруска.
Надежда Гракова всегда принимает участие во всех праздничных патриотических мероприятиях. Вот и сегодня - в важный для страны день - пришла к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.
"Эти святые места мы будем постоянно их посещать. Это святая обязанность помнить и передавать воспоминания друг другу. И мы говорим: "Дружба и мир всегда победят". В этот праздничный замечательный день желаю мира, счастья, любви и дружбы", - обратилась с поздравлениями к белорусам Надежда Гракова.
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