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Молодое пополнение Вооруженных Сил Беларуси приняло присягу
Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина Беларуси. Молодое пополнение в Вооруженных Силах страны сегодня приняло присягу. Клятву на верность Родине принесли свыше 8 тысяч бойцов.
Одна из наиболее масштабных церемоний состоялась в 72-м объединенном учебном центре. Только здесь в строй встали свыше двух тысяч новобранцев. Это самый значимый и волнительный ритуал в жизни военнослужащих и их близких.
И торжественный ритуал принятия присяги состоялся сегодня в воинских частях органов пограничной службы. Более двух тысяч солдат осеннего призыва дали клятву на верность Беларуси. В Гродно у комплекса "Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа" в знаковом мероприятии участвовали свыше 250 новобранцев Гродненской погрангруппы. С этим важным в жизни событием ребят поздравил лично руководитель ведомства
После присяги солдаты отправились в первое увольнение. По возвращении начнется интенсивный процесс боевой подготовки.
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