Молодое пополнение Вооруженных Сил Беларуси приняло присягу

Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина Беларуси. Молодое пополнение в Вооруженных Силах страны сегодня приняло присягу. Клятву на верность Родине принесли свыше 8 тысяч бойцов.

Одна из наиболее масштабных церемоний состоялась в 72-м объединенном учебном центре. Только здесь в строй встали свыше двух тысяч новобранцев. Это самый значимый и волнительный ритуал в жизни военнослужащих и их близких.

И торжественный ритуал принятия присяги состоялся сегодня в воинских частях органов пограничной службы. Более двух тысяч солдат осеннего призыва дали клятву на верность Беларуси. В Гродно у комплекса "Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа" в знаковом мероприятии участвовали свыше 250 новобранцев Гродненской погрангруппы. С этим важным в жизни событием ребят поздравил лично руководитель ведомства

