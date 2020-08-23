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Молодому суверенному государству отстоять себя в современном мире весьма непросто

Своим мнением с нашими журналистами поделился депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

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