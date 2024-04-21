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Молодой блогер-животновод из агрогородка Махновичи Мозырского района создает этноконтент
Тот самый случай, когда труд на земле обогащает внутренний мир и дает вдохновение углубляться в народные традиции. Молодой блогер-животновод из агрогородка Махновичи Мозырского района создает этноконтент: увлекает подписчиков культурой белорусского Полесья и уникальным мозырско-туровским диалектом.
Проект "Пазнай Палессе" набирает все большую популярность у ценителей аутентичности, собирая огромное количество лайков и комментариев. Наша съемочная группа познакомилась с Игорем Гайкевичем, чтобы нарисовать портрет продвинутого жителя современного белорусского агрогородка (подробности в видео).