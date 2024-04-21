Тот самый случай, когда труд на земле обогащает внутренний мир и дает вдохновение углубляться в народные традиции. Молодой блогер-животновод из агрогородка Махновичи Мозырского района создает этноконтент: увлекает подписчиков культурой белорусского Полесья и уникальным мозырско-туровским диалектом.