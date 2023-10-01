Молодой педагог борисовской школы Даниил Жибуля поделился методикой преподавания и рассказал о любви к профессии

Слова благодарности звучат сегодня в адрес 105 тысяч школьных преподавателей. Поздравления от своих учеников, в которых вложил немало, принимает и преподаватель физики, математики, информатики Даниил Жибуля. На его уроках всегда интересно и главное - понятно. Ученики показывают высокие результаты, а коллеги берут пример.



О работе молодого педагога борисовской школы, его методике преподавания и любви к профессии репортаж Светланы Черновой. Ученик 10-го класса борисовской школы №20 Николай Комаровский разрабатывает компьютерную игру-экскурсию, посвященную великим историческим событиям родного города. На кону победа в конкурсе "ПАТРИОТ.by" в номинации "Программирование". И здесь помощь профессионала и дружеская поддержка особенно важны. За это Николай благодарен своему преподавателю.



Николай Комаровский, учащийся 10-го класса СШ № 20 г. Борисова:

В игре будет представлена лаборатория путешествия во времени, где главный герой проходит испытания, после которых его будут постепенно отправлять в разные периоды времени и рассказывать интересные факты и информацию о тех самых битвах. Наш преподаватель физики нам очень помогает с тем, что он нас направляет, он может подсказать идею и порассуждать вместе с нами, и вместе мы найдем какое-то интересное, оригинальное решение.

Преподаватель Даниил Жибуля ведет не только класс по робототехнике. Он учитель информатики, математики и физики. По-настоящему влюблен в свою работу. Стать педагогом твердо решил еще в 11-м классе, отучился в БГПУ имени Максима Танка и вернулся в родную 20-ю школу Борисова. Работает уже три года.



Даниил Жибуля, преподаватель физики, математики, информатики СШ № 20 г. Борисова:

Мне нравится работать с детьми. Это потому, что я очень часто заменял учителей, когда у нас были дни самоуправления. Тогда у меня была возможность преподавать. Я договаривался с учителями, чтобы у меня была возможность поработать с детьми.