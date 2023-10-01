3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Молодой педагог борисовской школы Даниил Жибуля поделился методикой преподавания и рассказал о любви к профессии
Слова благодарности звучат сегодня в адрес 105 тысяч школьных преподавателей. Поздравления от своих учеников, в которых вложил немало, принимает и преподаватель физики, математики, информатики Даниил Жибуля. На его уроках всегда интересно и главное - понятно. Ученики показывают высокие результаты, а коллеги берут пример.
О работе молодого педагога борисовской школы, его методике преподавания и любви к профессии репортаж Светланы Черновой. Ученик 10-го класса борисовской школы №20 Николай Комаровский разрабатывает компьютерную игру-экскурсию, посвященную великим историческим событиям родного города. На кону победа в конкурсе "ПАТРИОТ.by" в номинации "Программирование". И здесь помощь профессионала и дружеская поддержка особенно важны. За это Николай благодарен своему преподавателю.
Николай Комаровский, учащийся 10-го класса СШ № 20 г. Борисова:
В игре будет представлена лаборатория путешествия во времени, где главный герой проходит испытания, после которых его будут постепенно отправлять в разные периоды времени и рассказывать интересные факты и информацию о тех самых битвах. Наш преподаватель физики нам очень помогает с тем, что он нас направляет, он может подсказать идею и порассуждать вместе с нами, и вместе мы найдем какое-то интересное, оригинальное решение.
Преподаватель Даниил Жибуля ведет не только класс по робототехнике. Он учитель информатики, математики и физики. По-настоящему влюблен в свою работу. Стать педагогом твердо решил еще в 11-м классе, отучился в БГПУ имени Максима Танка и вернулся в родную 20-ю школу Борисова. Работает уже три года.
Даниил Жибуля, преподаватель физики, математики, информатики СШ № 20 г. Борисова:
Мне нравится работать с детьми. Это потому, что я очень часто заменял учителей, когда у нас были дни самоуправления. Тогда у меня была возможность преподавать. Я договаривался с учителями, чтобы у меня была возможность поработать с детьми.
О нестандартном подходе к обучению
С ребятами общий язык молодой преподаватель находит мгновенно. Ученики относятся уважительно, на уроках все внимание к материалу. Обязательно интерактив, диалог и личные фишки. Например, уравнение идеального газа по физике школьники точно запомнят благодаря определенным схемам.
Даниил Жибуля, преподаватель физики, математики, информатики СШ № 20 г. Борисова:
Это моя идея. Я подумал, как можно было учащимся закрепить знания по этой теме. На уроке они должны были самостоятельно собрать квест, а дома они получили готовую схему, как шпаргалку."Я стараюсь, чтобы урок для детей шел не муторно, то есть чтобы ребенку после урока не хотелось как можно скорее выйти из класса и побежать домой, чтобы у него что-то в голове осталось", - делится молодой педагог.
Быть учителем - значит быть примером для учеников.Кроме работы школьной, Даниил стал инициатором создания агентства молодежных инициатив. Молодые специалисты района - творческие и креативные ребята - организуют разные полезные мероприятия. Ходили по историческим местам Борисова, устраивали патриотический квест "Дорогами памяти" и проводили новогодние утренники для детей, оставшихся без родительского внимания. Быть учителем - значит подавать правильный пример своим ученикам.
Даниил Жибуля, преподаватель физики, математики, информатики СШ № 20 г. Борисова:
Профессия педагога - это в первую очередь постоянная учеба, постоянное развитие и не без веселья. После урока должно быть хорошее настроение как у учителя, так и у учащихся. И педагог должен быть таким - идущим в ногу со временем.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе