Молодые парламентарии Беларуси и России обсудили роль нового поколения в законотворчестве и медиа

Краткий пересказ от ИИ

Минск стал площадкой для диалога молодых парламентариев. II Международный форум "Мой город - мое будущее" собрал 100 участников из Беларуси и 12 регионов России - от Балтики до Черного моря.

Общая задача - превратить молодежные инициативы в реальные решения для своих городов. Для участников мероприятия подготовили образовательную программу, мастер-классы, открытые диалоги и экскурсии. Среди тем - как превратить идею в законопроект и почему историческая память важна для суверенитета.

Основной посыл международного форума - молодежь не гость в кабинетах власти, а полноценный партнер.

Одна из программ была организована на базе Белтелерадиокомпании - для 26 ребят прошел открытый диалог с телеведущей "Первого информационного" канала Викторией Сенкевич на тему "Эффективные коммуникации, социальные сети и искусственный интеллект для молодого активиста".

На нем речь шла о контенте, который объединяет. Совместно участники разбирали работу с образами будущего, приемы продвижения традиционных ценностей в цифровой среде, а также работу в прямых эфирах и создание информационных фильмов. Кроме того, молодые парламентарии увидели, как рождается проверенный телеконтент, посетили знаменитые студии "300" и "600", побывали за кулисами программы "Скажинемолчи".

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный": "Еще один мост построили между Беларусью и Россией, а может быть и между поколениями, потому что в мероприятии участвуют ребята разных поколений. Сошлись на том, что наша работа важна и общаться нужно именно глаза в глаза. Энергия, передающаяся друг к другу, созидательная. Вместе всех победим, я думаю. Вопрос в том, как именно работать сегодня на самых разных площадках, в различных социальных сетях. Где-то молодые люди даже подсказали нам, будем брать в работу".

"В рамках этого форума организована работа в очень интересных секциях. Мне очень повезло попасть в Белтелерадиокомпанию, поскольку сегодня в медиапространство поступает большое количество противоречивых сообщений, информации, и молодежи очень важно уметь проверять факты, критически мыслить", - поделилась мнением Елена Кругликова, участница Международного форума молодых парламентариев.

23 октября молодежь подпишет итоговую резолюцию о сохранении ценностей, направленных на мирное развитие и эффективное партнерство.

"Мой город - мое будущее" - это не лозунг, а рабочая повестка молодых парламентариев, ведь именно за ними будущее.