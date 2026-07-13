Молодые специалисты из 35 стран собрались на форуме "Форсаж-2026" в Калужской области

"Форсаж-2026" набирает обороты: на форуме в Калужской области встретились молодые специалисты из более чем 35 стран - от Европы до Латинской Америки. В их числе и молодежный актив Белорусской АЭС.

Главная тема форума - "Культура производства: будущее в настоящем". Участников ждут лекции, дискуссии и проектные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами российских и зарубежных компаний.

Для белорусских атомщиков участие в "Форсаже" - это возможность не только перенять опыт коллег, но и рассказать о собственных наработках в области культуры безопасности.

Форум продлится до 18 июля.