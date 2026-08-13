Молодые специалисты приступают к работе по распределению

Молодые специалисты прибывают на свои первые рабочие места по распределению. Масштабное пополнение и в медицинском штате Минска.

Только в столице кадровый потенциал учреждений здравоохранения усилили почти на 1,4 тыс. человек. В 10-й клинической больнице коллектив пополнили 40 молодых специалистов - это врачи и медицинские работники со средним профессиональным образованием. Чтобы молодым специалистам было легче освоиться на новом месте, за каждым закреплен наставник.

"За год мы госпитализируем более 34-35 тыс. человек, а обращаются к нам около 40 тыс. человек. У нас планируется масштабная реконструкция и даже модернизация приемного отделения", - рассказала заместитель главврача клинической больницы № 10 г. Минска Елена Санкович.

В перспективе 10-я больница станет одним из трех медицинских флагманских центров экстренной помощи в столице. Такой формат кардинально изменит логистику спасения жизней, превратив приемный покой в самостоятельную высокотехнологичную экосистему.