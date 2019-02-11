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Молодые кадры как есть. Проект "На контроле Президента" - в среду сразу после "Панорамы"
Несоответствие спроса и предложения в сфере трудоустройства - глобальная проблема, решением которой сегодня озадачены во всем мире. Беларусь не исключение. Работа идет по всем направлениям, отдельное внимание молодежи.
Итак, молодые кадры как есть. Ситуацию в этом сегменте изучили журналисты Агентства теленовостей. Подробности - в новой серии проекта "На контроле Президента" в эту среду сразу после "Панорамы".
Все серии проекта "На контроле Президента" здесь
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