Молодые кадры как есть. Проект "На контроле Президента" - в среду сразу после "Панорамы"

Несоответствие спроса и предложения в сфере трудоустройства - глобальная проблема, решением которой сегодня озадачены во всем мире. Беларусь не исключение. Работа идет по всем направлениям, отдельное внимание молодежи.

Итак, молодые кадры как есть. Ситуацию в этом сегменте изучили журналисты Агентства теленовостей. Подробности - в новой серии проекта "На контроле Президента" в эту среду сразу после "Панорамы".