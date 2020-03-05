Молодые художники в проекте "Поколение.by" в 21:50 на "Беларусь 1"

О тех, кто видит мир иначе - в авторской палитре. Молодые художники используют десятки холстов, исписывают сотни карандашей и переводят тонну красок в год. Где сегодня можно научиться репиновскому методу,и как перестать реагировать на критику? Ответы в новом эпизоде проекта "Поколение.by" сегодня вечером после "Панорамы".



