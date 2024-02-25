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Молодые мамы роддома 6-й больницы города Минска приняли участие в голосовании

Выборы для белорусов не только важное политическое событие, но и праздник. Так сложилось исторически.

Каким видят будущее страны? Свой выбор сегодня сделали и молодые мамы. Участие в голосовании приняли пациентки роддома столичной больницы номер 6. Для этого созданы все надлежащие условия. В лечебнице - свой закрытый участок, на каждое отделение - свои представители комиссии, собирающие бюллетени.

Возможность проголосовать дается каждому. Сейчас в роддоме 6-й больницы беременных и рожениц - всего 120 пациенток.

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