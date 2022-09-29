Молодые медики Минска на празднике посвящения в профессию попробовали себя в роли артистов

Мы решили проводить этот праздник и сделать его традицией, потому что молодежь, которая к нам приходит, понимала значимость того, что их первое рабочее место - это учреждения здравоохранения города Минска со своими требованиями, со своими возможностями, технологиями, спецификой. Хочется увидеть в молодых людях, которые к нам приходят, перспективу развития здравоохранения города Минска.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома