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Молодые медики Минска на празднике посвящения в профессию попробовали себя в роли артистов

299 молодых врачей и 777 начинающих специалистов среднего специального медобразования накануне чествовали в Минске. В белорусской столице состоялось традиционное, уже пятнадцатое по счету мероприятие под названием "Посвящение в профессию". Цель акции - помочь новым сотрудникам белорусского здравоохранения влиться в единую семью медработников страны, отметить тех, кто уже сделал первые успешные практические шаги в профессии, а также наставников молодежи.

Мы решили проводить этот праздник и сделать его традицией, потому что молодежь, которая к нам приходит, понимала значимость того, что их первое рабочее место - это учреждения здравоохранения города Минска со своими требованиями, со своими возможностями, технологиями, спецификой. Хочется увидеть в молодых людях, которые к нам приходят, перспективу развития здравоохранения города Минска.
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома


Главные герои "Посвящения в профессию" - молодые медицинские работники - впервые в истории мероприятия попробовали себя в роли артистов и подарили зрителям гала-концерт. На сцене в сопровождении Президентского оркестра Беларуси выступили победители городского этапа республиканского конкурса "Многоцветие талантов".

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