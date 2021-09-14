Молодые патриоты Купаловского университета Гродно посетили мемориальные комплексы сожженным в годы войны деревням

Последний год показал - сегодня происходит переоценка многих понятий и исторических фактов.

Впору признать, что наши победы, в Великой Отечественной в том числе, нам достались слишком высокой ценой, чтобы стать разменной монетой в чужих геополитических играх и методичном насаждении чуждых нам идей. Миллионы унесенных жизней, столько же покалеченных судеб, тысячи сожженных деревень. Места расправы фашистов над мирными жителями сегодня посетили патриоты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. На автомобилях участники акции проехали по региону, провели митинги и возложили цветы на местах населенных пунктов, которые так и не возродились после Великой Отечественной. Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.

Больше сотни студентов и преподавателей. Желающих участвовать в патриотическом автопробеге немало. От университета несколько колонн машин отправилось в разных направлениях, но с одной целью - почтить память жителей деревень, уничтоженных фашистами в годы войны.

Деревня Княжеводцы - пример жестокости фашистов

Живописный берег реки Неман. Здесь в июле 1943 года из-за убитых неподалеку немецких офицеров фашисты решили полностью уничтожить деревню Княжеводцы. Учитель истории Татьяна Величко на протяжении многих лет восстанавливает по крупицам события того рокового дня. Каратели приехали ночью и всего за несколько часов расстреляли почти тысячу человек.

Все имущество было разграблено, три сотни домов полностью сожжены. А жителям окрестных деревень несколько дней запрещали подходить к пепелищу.

В 1944 году во время наступления Советской армии каратели снова вернулись в деревню Княжеводцы. На этот раз чтобы скрыть следы своего преступления. Тела сельчан откопали, обложили бревнами и подожгли.

Это место стало одним из первых на пути маршрута. Студенты и преподаватели навели порядок на мемориале, возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших сельчан.

Очень важно посещать такие места, потому что появляются мурашки на коже от истории этих сожженных деревень. И это просто непередаваемые эмоции. Мы должны помнить историю, посещать такие места как можно чаще. Милена Рыбина, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы

Мы приехали сюда, чтобы почувствовать еще раз то, что сила в единстве. Молодежь должна помнить то, что было раньше. Приехав сюда, я чувствую патриотизм, гордость за нашу родину, за нашу страну. Вероника Савко, студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы

Погибли за помощь партизанам

Коснулась трагедия войны и деревню Синий Камень. Немцы подозревали местных жителей в помощи партизанам. Сожгли все дома, расстреляли 50 человек. Сегодня здесь установлен памятный знак. А еще живые цветы от участников автопробега.

Таких деревень на территории Беларуси очень много. Нельзя допустить повторения этих ужасных событий в будущем, поэтому память должна жить. Чтобы она жила, такие мероприятия должны постоянно проходить. Данила Оршак, студент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы