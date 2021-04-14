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Молодые следователи Минской области посетили Дворец Независимости

Молодые следователи Минской области прошли маршрутами Главы государства и почетных гостей Дворца Независимости.

Сотни помещений и около двух десятков залов - гости дворца прошлись по ключевым позициям: увидели знакомый антураж из TV-трансляций и репортажей о самых важных государственных мероприятиях.

В год здесь проходят около двух сотен встреч на высшем уровне. В Большом зале переговоров недавно заседала Конституционная комиссия. А здесь вручают государственные награды. Посетили и Зимний сад перед приемной Президента. Но больше всего сегодняшних гостей дворца поразили цифры - на 90% символ белорусской государственности сделан руками отечественных мастеров.

Конечной точкой маршрута стал музей. Здесь гости провели больше всего времени, рассматривая эксклюзивные изделия и подарки для Главы государства. В последние месяцы Дворец Независимости принял так много экскурсий, что превращается в открытую народную площадку.

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