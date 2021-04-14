Молодые следователи Минской области посетили Дворец Независимости

Молодые следователи Минской области прошли маршрутами Главы государства и почетных гостей Дворца Независимости.



Сотни помещений и около двух десятков залов - гости дворца прошлись по ключевым позициям: увидели знакомый антураж из TV-трансляций и репортажей о самых важных государственных мероприятиях.

В год здесь проходят около двух сотен встреч на высшем уровне. В Большом зале переговоров недавно заседала Конституционная комиссия. А здесь вручают государственные награды. Посетили и Зимний сад перед приемной Президента. Но больше всего сегодняшних гостей дворца поразили цифры - на 90% символ белорусской государственности сделан руками отечественных мастеров.

