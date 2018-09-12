Молодые сотрудники Следственного комитета посетили с экскурсией Дворец Независимости

Сразу после официальной части те, кто будет обеспечивать защиту прав граждан и государственных интересов, отправились на экскурсию в архитектурный символ белорусского суверенитета - во Дворец Независимости. Здание строилось по проекту, который утверждал лично Президент. Маршрут по главной церемониальной площадке страны следователи начали как почетные гости - с парадного входа, с Зала торжественных церемоний. Здесь проходили инаугурация Президента, чествование олимпийцев и талантливой молодежи. Это место стало фотозоной глав государств на минских переговорах "нормандской четверки". Именно в легендарном Зеленом зале прошло 15-часовое совещание. В миротворческом пространстве гости провели больше всего времени.