Молодые специалисты Беларуси прибывают на рабочие места - какие гарантии и льготы предусмотрены при распределении

На свои первые рабочие места сейчас активно прибывают выпускники вузов, ссузов и профлицеев. Для молодых людей это начало профессионального пути. Напомним, срок обязательной отработки составляет 2 года. Если студент обучался по целевому направлению, срок работы увеличивается до 5 лет. Так, в этом году в сельхозпредприятие "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района пришли 17 молодых специалистов. Большинство из них - целевики. Как обустроились на первом рабочем месте, расскажет Юлия Хмель.

Инженер Денис Мазур рассказывает: "Провода грызуны перегрызли, все поменяли и поедем дальше".

И так каждый день инженер проверяет исправность сельхозтехники. При необходимости и починит на месте, и оперативно деталь нужную доставит. Уборочная - горячая пора, работать приходится без выходных и до позднего вечера, пока последний комбайн не уедет с поля. В этом году парня распределили в хозяйство Дзержинского района по целевому направлению. Пятилетняя отработка не пугает, говорит, сам хотел иметь гарантированное место работы, причем в родном агрогородке Петковичи.





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Жил в агрогородке Петковичи с самого детства. Родители работают в хозяйстве, всегда с папой ходил, была интересна техника. С 14 лет начал сам работать летом, работал четыре сезона помощником комбайнера, три сезона на тракторе летом, окончил университет и пришел уже инженером. Денис Мазур, инженер по сельскохозяйственной технике ОАО "Крутогорье-Петковичи"

Алина Третинникова - еще один молодой специалист с целевым направлением в этом хозяйстве. Правда, на отработку приехала из Минска. И ничуть не жалеет. Работа у ветеринарно-санитарного врача ответственная. Каждый день девушка проверяет мясо на знак качества, которое после попадет на прилавки наших магазинов.





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Ежедневно поступает скот, я проверяю его клиническое состояние, осматриваю внешний вид, проверяю ветеринарно-сопроводительные документы. Когда все в порядке, начинается процесс убоя. Я провожу исследование на качество продукции, отбираем пробы на заболевания, внутри есть лаборатория, в которой мы и проводим исследования. Алина Третинникова, ветеринарно-санитарный врач ОАО "Крутогорье-Петковичи"

Всего в этом году по распределению в сельхозпредприятие "Крутогорье-Петковичи" пришли 17 человек. Здесь говорят: за молодыми кадрами будущее. Поэтому их ждут. Условия созданы для каждого молодого специалиста. Всем, кто нуждается, дают общежитие. Еще оттуда до работы и назад довезут на транспорте.





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Очень важная задача для предприятия - это когда приходит на работу молодой специалист, чтобы он здесь освоился, раскрыл свои способности и закрепился на нашем предприятии. Все молодые специалисты получили подъемные, каждый месяц получают доплаты как молодые специалисты и социальный пакет. Екатерина Апранич, помощник директора ОАО "Крутогорье-Петковичи"

На столичном предприятии "Атлант" молодой инженер-технолог Владислав Фокин к отработке приступил с 1 августа. В новой должности еще осваивается. Но в целом с работой предприятия знаком давно. Два года подряд был на подработке в составе студенческого отряда. А еще три раза проходил здесь практику. И уже на последнем курсе могилевчанина пригласили на распределение.

Без людей на конвейере не будет собран холодильник. Без нашего отдела, который занимается ремонтом оборудования, эти холодильники никуда не поедут. Не будет работать ни конвейер, ни одно устройство. Я подбираю то, как будет создаваться запасная деталь для ремонта этого оборудования. Моя цель - написать технологию так, чтобы работник, прочитав ее, легко сделал по ней деталь. Владислав Фокин, инженер-технолог отдела главного механика ЗАО "Атлант"

Более 60 тыс. молодых специалистов в этом году получили первое место работы

Впрочем, "Атлант" не первый год успешно реализует молодежный производственный трудовой проект. Только сейчас на предприятии работают более 500 студентов. А это хорошая возможность еще на этапе обучения заметить лучших из лучших. От слесаря-сборщика до экономиста: первое место работы на "Атланте" получили 103 молодых специалиста. Всего таких по стране в этом году более 60 тысяч человек.