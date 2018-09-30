Молодые специалисты. Репортаж о выборе сердцем и душой

Да, профессия медика так просто не дается. Годы учебы и практики. Кстати, если не ошибаюсь, 6 лет для получения высшего образования трудятся только в медуниверситете. Ведь сила - это не только знание, но и отношение к людям. Положа руку на сердце, профессионалов в нашей стране очень много в самых разных сферах - от медицины и науки до образования и промышленности. Все они когда-то были молодыми специалистами. Многие родом из глубинки, но не затерялись. Более того, охотно возвращаются на свою малую родину.

Насколько это важно, говорил и Президент на встрече с творческой молодежью полгода назад. Ведь грамотная работа с молодыми кадрами - это уже стратегия для нашей страны. О тех, кто только начинает свой профессиональный путь, Виктория Потоня.

В самом маленьком городе страны - Коссово - всего одна школа. А 2/3 педагогического коллектива - ее же выпускники. Народная мудрость - где родился, там и пригодился - здесь подтверждает сою правдивость. Первые шаги в карьере в новом учебном году здесь начинает и молодой специалист Юлия Ермолович. Решать сложные задачи, уравнения, развивать логическое мышление, доказывать теоремы и строить на плоскости геометрические фигуры. Все это она любит сама и старается научить думать учеников.

Юлия Ермолович свой выбор сделала еще в детстве. Тогда ей очень хотелось быть похожей на свою бабушку, которая всю жизнь проработала учителем биологии. Золотая медаль и высокий балл аттестата после окончания Стайковской школы Ивацевичского района позволили Юлии поступить в Брестский государственный университет без сдачи тестирования. Профессию постигала не только на лекциях. На последних курсах работала в одной из брестских школ. Несмотря на перспективы, молодой учитель математики и информатики предпочла уехать от городской суеты и вернуться на малую родину.

Ночные дежурства, смены по выходным и праздничным дням. Такой экстремальный график у врача экстренной помощи отделения офтальмологии Брестской областной больницы Наталия Родак.

К своей цели - стать врачом - Наталия шла осознанно. Медик в третьем поколении, она хорошо училась в лицее и с отличием окончила витебский вуз. 9 баллов позволили распределиться по желанию. Наталья выбрала родной город и сильнейшую клинику региона. Здесь она проходила интернатуру, здесь собирается стать хирургом-офтальмологом. Работа в новом отделении, с современным диагностическим оборудованием. Экстренную помощь приходится оказывать практически ежедневно.

"С такими ситуациями я регулярно сталкиваюсь на своих дежурствах. Вопрос серьезности отличается. Но встречаюсь регулярно, потому что оказываю экстренную помощь. Иногда приходится прибегать к помощи коллег. Ты должен быть готов принимать решения самостоятельно, не рассчитывая ни на кого. И нести за них ответственность".

В этом году Брестская областная больница - лидер по количеству принятых молодых специалистов. 5 врачей, в том числе узких специальностей, и 30 медсестер начинают свой самостоятельный путь в профессии. И здесь знают, как заинтересовать и закрепить молодые кадры на местах.