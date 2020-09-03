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Молодые специалисты пополнили педагогические коллективы области
Более тысячи молодых специалистов пришли на работу в школы Минской области в этом учебном году. 86 из них свое первое рабочее место получили в Борисовском районе. Только в городской средней школе № 25 педагогическая семья пополнилась на 7 человек. На одном из первых уроков в учебном сезоне побывала Алена Витко.
У первоклассников школы № 25 города Борисова пока нет обычных уроков математики или белорусского языка. Сентябрь - это введение в школьную жизнь. Классный руководитель с 25-летним стажем Алла Лапицкая уверена: фундамент знаний будущих отличников закладывается именно сейчас.
В школе 5 первых классов. И со старта - углубленное изучение определенных дисциплин.
Мир науки в этой школе для себя открывают 130 первоклассников. Кроме общей программы, вместе с родителями они выбрали направления по интересам. Дети дополнительно изучают легоконструирование и иностранные языки. Есть также музыкальные, хореографические и театральные классы.
Елизавета Воронко только пополнила педагогическую семью. Она - учитель русского и китайского языков. Довольна, что первая запись в трудовой именно в родном городе. Всего же в школы Борисовского района в этом году пришли более 80 молодых специалистов.
Кстати, в школе работает областной центр белорусско-китайской дружбы, в августе открыли площадку по сотрудничеству с британским советом. Также для всестороннего развития многочисленные тренажерные зоны, есть скалодром и бассейн. Кстати, в этом году впервые организовали специализированный спортивный класс.
Вообще, новый учебный год в Минской области начался почти для 160 тысяч школьников и около 30 тысяч учителей.
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