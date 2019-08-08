Юным биатлонистам, приехавших в Гомель на открытие новой трассы, показали, как добывают нефть

В канун большого спортивного события гостям предложили познакомиться с регионом и побывать на единственных в стране нефтяных месторождениях. Для этого команда юных биатлонистов из 140 человек и их тренеры отправилась в Речицкий район. Здесь - экскурсия под открытым небом возле буровых установок и добывающих скважин. И первая из них по высоте равна национальной библиотеке. Залежи нефти здесь на трехкилометровой глубине. Но для молодых спортсменов ее доставили в специальных колбах на поверхность. В одном ряду наглядно все виды белорусского золота, которое можно было не только взять в руки, но и сделать памятное селфи.



Впереди у юных биатлонистов мастер-классы с именитыми спортсменами, а самое главное -само открытие трассы и Кубок Белорусской федерации биатлона.