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Молодые ученые из десятка стран презентуют проекты на форуме в Беларуси

Самые успешные молодые ученые из десятка стран в Беларуси презентуют проекты в научных сферах. В рамках форума участники обсудят проблемы аграрных, биологических, медицинских, гуманитарных и физических наук. Одна из дискуссий посвящена 90-летию белорусской академии. Кроме того, запланированы круглые столы по развитию биотехнологий и пищевой промышленности.

В Академии наук выстроена система поддержки и мотивации молодых ученых. В этом году впервые проводится конкурс "Сто талантов", чтобы создать банк данных одаренной молодежи.

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