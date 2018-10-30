Молодые ученые из десятка стран презентуют проекты на форуме в Беларуси

Самые успешные молодые ученые из десятка стран в Беларуси презентуют проекты в научных сферах. В рамках форума участники обсудят проблемы аграрных, биологических, медицинских, гуманитарных и физических наук. Одна из дискуссий посвящена 90-летию белорусской академии. Кроме того, запланированы круглые столы по развитию биотехнологий и пищевой промышленности.