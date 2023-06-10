Молодые вокалисты рассказали, почему волнительно выступать на конкурсе в Молодечно

Попадая на республиканский этап Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, проходящий в Молодечно, вокалист доказывает свой профессионализм. Таким мнением поделились конкурсанты этого года, пишет БЕЛТА.

С самого основания Национального фестиваля белоруской песни и поэзии "Молодечно" - с 1993 года - проходит конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Для одаренных артистов это стартовая площадка и возможность обрести любовь публики и признание профессионального сообщества.

Один из участников нынешних туров, конкурсант от Минска Алексей Будько, участвует в конкурсе впервые. Свое вокальное мастерство он оценивает на хорошем уровне и стремится победить. "Было бы глупо не рассчитывать на победу. Все, мне кажется, приехали побеждать. Я приехал побороться, показать себя", - сказал он.

Алексей отметил, что Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни давно известен и среди вокалистов пользуется популярностью. Если вокалист сюда попадает, это свидетельствует о достаточно высоком вокальном уровне. "А если еще и место какое-то занимаешь, то доказываешь свой профессионализм", - считает он.

Молодой человек не первый раз участвует в конкурсах и прежде уже пел под оркестр, в том числе в музыкальном колледже, где учился, а сейчас - в университете культуры и искусств. "Опыт не сильно большой, но он есть", - отметил он.

Маргарита Шибаева представляет Минскую область. Она рассказала, что конкурсантам во втором и третьем турах республиканского этапа необходимо исполнить две композиции белорусских авторов на белорусском языке. "Третий тур самый волнительный, потому что царит немного другая атмосфера. Ты на сцене не один: за тобой огромный коллектив (Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга. - прим. БЕЛТА). Нужно попасть в одну атмосферу с оркестром. Да, это волнительно, но и безумно интересно", - призналась она.

Как и Алексей, Маргарита уже пела под оркестр. "У меня был опыт пения с оркестром, но его много не бывает. Поэтому с огромным удовольствием спою еще раз, тем более с оркестром имени М.Я. Финберга, с которым выступлю впервые. Это была моя цель, своего рода мечта", - призналась девушка.

Инна Троян, представляющая Гродненскую область, попала на республиканский этап конкурса не сразу. Ранее она участвовала в отборочных турах, но удача была не на ее стороне. "А в этом году я прошла в финал. Для меня это новый уровень и новый опыт. Жду только самых ярких впечатлений, эмоций. Уже появились новые знакомства, надеюсь, подружимся со всеми ребятами и в будущем будем поддерживать друг друга и участвовать в других различных мероприятиях", - отметила она.

Несмотря на свой многолетний опыт участия в разных конкурсах, такие фестивали, как "Молодечно" и "Славянский базар", молодежь особенно выделяет. Это подтвердила конкурсантка от Брестской области Александра Носсоль. По ее словам, эти проекты имеют большую значимость для всех музыкантов в стране, в том числе вокалистов. Чтобы попасть в финальные этапы, нужно пройти определенный путь, и это эмоционально непросто. "Но то, что ты вместе с двумя другими ребятами представляешь целую область, уже престижно", - считает она.

Валерий Серко из Гродненской области рассказал, почему захотел поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. "Во-первых, работа с оркестром, и это всегда очень сложно, - отметил он. - Оркестр имени Финберга - профессиональный, он подстраивается под тебя. Если ты будешь хромать, то и оркестр так же. Если ты будешь уверенно петь, держать темп, эмоциональное напряжение, оркестр сделает все так, как ты и хотел". Молодой человек добавил, что заканчивает Гродненский государственный колледж искусств и во время учебы пел с оркестром отделения "Искусство эстрады (инструментальная музыка)" Art College Band.

Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - одно из главных событий программы с первого фестиваля в Молодечно. Неизменны его цели - привлечение к национальным ценностям, белорусской культуре, пропаганда родного языка и популяризация произведений белорусских композиторов и поэтов, раскрытие и поддержка молодых талантов.

В конкурсе участвуют молодые исполнители, которые профессионально занимаются вокалом с ранних лет, почти все имеют музыкальное образование, являются активными участниками областных, районных и городских концертных программ, волонтерских мероприятий, лауреатами как международных, так и республиканских конкурсов и фестивалей.