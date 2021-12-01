3.75 BYN
Молодых и талантливых музыкантов объединил Международный конкурс пианистов "Минск-2021"
Молодых и талантливых музыкантов объединил Международный конкурс пианистов "Минск-2021". Он сегодня стартовал в Большом зале Белгосфилармонии. Спустя 7 лет перерыва форум с историей в четверть века возвращается и готов на 10 дней превратить Минск в столицу классической музыки.
Участие в конкурсе принимают сольные исполнители от 16 до 30 лет. Организаторы получили порядка полусотни заявок из 7 стран. Первый и второй отборочные туры примет сцена Академии музыки. Гранд-финал пройдет в стенах Белгосфилармонии. На выбор участников произведения Бетховена, Шопена, Брамса и Прокофьева.
10 декабря юные виртуозы зазвучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси. Призовой фонд Международного конкурса пианистов составит около 30 тысяч евро. Первый день международного конкурса фиксируют передвижные станции Белтерадиокомпании. Телеверсию концерта увидим 5 декабря в эфире "Беларусь 3".