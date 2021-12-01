Молодых и талантливых музыкантов объединил Международный конкурс пианистов "Минск-2021". Он сегодня стартовал в Большом зале Белгосфилармонии. Спустя 7 лет перерыва форум с историей в четверть века возвращается и готов на 10 дней превратить Минск в столицу классической музыки.

Участие в конкурсе принимают сольные исполнители от 16 до 30 лет. Организаторы получили порядка полусотни заявок из 7 стран. Первый и второй отборочные туры примет сцена Академии музыки. Гранд-финал пройдет в стенах Белгосфилармонии. На выбор участников произведения Бетховена, Шопена, Брамса и Прокофьева.