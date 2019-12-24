Молодых лидеров определили в центральном регионе

В Минской области уже определили молодых лидеров. Церемония награждения победителей конкурса прошла в столице. Лучших выбрали в 12 номинациях. Кроме этого, отметили и 10 лучших проектов в сфере государственной молодежной политики. Это и организация сдачи донорской крови на безвоздмездной основе, социальная поддержка людей с инвалидностью, а также волонтерство.



Участие в конкурсе принимали специалисты в возрасте от 21 до 31 года. Это представители разных профессий: от сферы образования и культуры до спорта и промышленности.



