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Молодых лидеров определили в центральном регионе

В Минской области уже определили молодых лидеров. Церемония награждения победителей конкурса прошла в столице. Лучших выбрали в 12 номинациях. Кроме этого, отметили и 10 лучших проектов в сфере государственной молодежной политики. Это и организация сдачи донорской крови на безвоздмездной основе, социальная поддержка людей с инвалидностью, а также волонтерство.

Участие в конкурсе принимали специалисты в возрасте от 21 до 31 года. Это представители разных профессий: от сферы образования и культуры до спорта и промышленности.

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