Молодых лидеров выбрали в Минской области

Это представители разных профессий - от сферы образования и промышленности до спорта и культуры. Также наградами отметили и лучшие проекты в сфере государственной молодежной политики. В списке победителей - Никита Камадей из Жодино. Он солист народной студии эстрадной песни "Серебряная трель". Помимо этого парень обучает сценическому мастерству и самых юных артистов - раскрывает их таланты. С активной молодежью познакомилась Елена Витко (видео).



