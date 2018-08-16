Молодым папам разрешили посещать родильные дома

Теперь родственники смогут увидеть малышей прямо в день рождения. Список гостей мама сможет составить самостоятельно. Посещения возможны при хорошем самочувствии роженицы и малыша. Запреты тоже остаются. Безусловно, в роддом не смогут попасть люди в состоянии алкогольного опьянения или с признаками инфекции. Каждому гостю понадобятся халат, маска, шапочка и бахилы. По планам, на основе нового регламента вскоре будут разработаны документы для посещения в каждом отдельном роддоме Беларуси.

"Ребенок должен чувствовать, что у него есть и мама, и папа. Для того чтобы он правильно развивался и рос здоровым, необходимо чтобы на нем была не больничная микрофлора, а микрофлора его родителей, его родственников. Для этого все и делалось. Это будет способствовать в том числе улучшению здоровья наших детей".