Молостов: Пограничники продолжат нести службу на южных рубежах в усиленном режиме

Пограничники продолжат нести службу на южных рубежах в усиленном режиме. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов по итогамсовещанияу Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, пишет БЕЛТА.



С точки зрения охраны государственной границы Беларуси обстановка на южных рубежах остается сложной, ведь на сопредельной стороне - в Украине - ведутся боевые действия, отметил руководитель ГПК. По его словам, увеличивается плотность минно-взрывных заграждений с украинской стороны вблизи государственной границы Беларуси. В первую очередь перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги. Сохраняется плотность разведки территории нашей страны, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов.



Вместе с тем отмечается и значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной Украины. По данным главы ГПК, в последние дни каких-то новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается.



"Основная задача пограничников - спокойствие и прикрытие государственной границы, спокойствие наших граждан. По решению Президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы", - сказал Константин Молостов.



Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания в Лунинецком районе поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Это решение принято в связи с ликвидацией напряженности и отводом войск с украинской стороны. На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения.



"Хочу, чтобы люди знали (я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке): ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы. Чтобы они понимали (как мы договаривались), что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные Силы, кроме сил специальных операций", - заявил белорусский лидер.