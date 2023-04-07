3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Монахиня Марфа об обмане и участии в протестной акции, о церковном расколе Украины и что схожего между монастырем и армией
В светлый праздник Благовещения насельница Свято-Елисаветинского монастыря монахиня Марфа стала героиней программы "Скажинемолчи". Гостья рассказала, как в сложное время после 2020 года поменялись и прихожане, и священнослужители: стали больше ценить то, что имеем. Сейчас одно из послушаний монахини - помощь в детском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Для ребят строится дом, где они могли бы встречаться. Также выпускница Академии искусств создает фрески. Будучи студенткой откликнулась на якобы творческий перформанс и на себе прочувствовала, как грязно работают БЧБ-механизмы. В протестную акцию 1996 года "Чернобыльский шлях" обманом завлек преподаватель.
Кто бы хотел вот так вот поучаствовать, сделать вот именно в память Чернобыля какую-то такую акцию. И что дадут денежку на материалы. И я так радостно согласилась. Пришла идея сделать такую черную птицу. Это как символ Чернобыля. В этой птице была дымовая шашка. Там шло какое-то шествие. Это сейчас я уже почитала, что это "Чернобыльский шлях". Я даже не знала, что это так называется. Недалеко от нас шел окруженный молодежью Позняк.И мы там, помню, до площади дошли. Так мы поучаствовали в "Чернобыльском шляхе".
Все выпуски "Скажинемолчи" - на youtube-канале "Беларусь 1"
Обсуждают ли сестры в монастыре политическую повестку? Что думают о церковном расколе Украины? И что схожего между монастырем и армией? Полный выпуск программы "Скажинемолчи" с монахиней Марфой уже на сайте Белтелерадиокомпании и ютуб-канале.
Смотрите также: