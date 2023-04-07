Монахиня Марфа об обмане и участии в протестной акции, о церковном расколе Украины и что схожего между монастырем и армией

Кто бы хотел вот так вот поучаствовать, сделать вот именно в память Чернобыля какую-то такую акцию. И что дадут денежку на материалы. И я так радостно согласилась. Пришла идея сделать такую черную птицу. Это как символ Чернобыля. В этой птице была дымовая шашка. Там шло какое-то шествие. Это сейчас я уже почитала, что это "Чернобыльский шлях". Я даже не знала, что это так называется. Недалеко от нас шел окруженный молодежью Позняк.И мы там, помню, до площади дошли. Так мы поучаствовали в "Чернобыльском шляхе".

Монахиня Марфа, насельница Свято-Елисаветинского монастыря