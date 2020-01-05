Монахиня Мария ведет рубрику "Давайте жить здорово!" на YouTube

Сейчас идут последние приготовления к Рождеству Христову. Уже завтра, а точнее, в ночь с 6 на 7 января, православные верующие направятся в храмы, чтобы разделить радость на праздничных богослужениях. Желательно предварительно исповедаться, чтобы принять Божью благодать, как говорится, с чистой душой.



О триединстве духа, души и тела героиня нашего следующего сюжета выпускает видео на YouTube. Хотелось бы назвать это модным словом "блог", но это не совсем так...





Насельница Свято-Елисаветинского монастыря окологода ведет рубрику "Давайте жить здорово!"на YouTube

Как монахиня Мария (Литвинова) начала заниматься таким, казалось бы, несвойственным делом? Бэкстэйдж рубрики и персональная тренировка от сестры Марии - у

Ольги Медведь.

Призналась, уходя в монастырь, не знала, как будет жить без телевизора, а теперь и сама в эфире.

Помолится за всех, слова плохого не скажет, но заломить может одной рукой.

О праздничных рецептах, о здоровье души и тела, о борьбе со стрессом или лишним весом... Темы видеорубрики "Давайте жить здорово!" так или иначе связаны с благосостоянием физическим и духовным. В день, небольшой командой в 5 человек, снимают, как профессиональные телевизионщики, по 2-3 выпуска.

Анастасия Марчук, корреспондент сайта Свято-Елисаветинского монастыря:

"Первая наша съемка была в период Великого поста, и тема тоже была связана с Великим постом - это была тема детского поста. Ну, конечно, мы продвигались в какой-то степени на ощупь, наверное… Искали интересные темы, искали интересные варианты воплощения программы".

Монахиня Мария (Литвинова), насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

"Сначала это было такое маленькое интервью. Но с показом, как следить за собой, что для этого нужно, и даже я некоторые упражнения показывала, детки их повторяли. Как врач я понимала, что очень важно дать тот самый минимум, без которого трудно дальше жить. Поэтому я сама их делаю".



"Давайте жить здорово!" на YouTube-канале Свято-Елисаветинского монастыря создана с подачи и по благословению духовника обители

Она не говорит "Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик под видео"… Они не зарабатывают на просмотрах, но им очень важны комментарии. Мать Мария и творческая группа "Давайте жить здорово!" тщательно продумывают контент рубрики, темы последующих выпусков, опираясь именно на фидбэк своей аудитории.

Съемки проходят на территории монастыря, а каждый выпуск - в чем-то импровизация. В тандеме работают журналист и монахиня: первая - собирает интересующие зрителей вопросы, вторая прорабатывает на них ответы. К слову, это одно из послушаний сестры Марии и возникло оно не просто так.

В миру Лидия Литвинова из местечка Чугуев Харьковской области. В Минск переехали из-за того, что отца направили на легкомоторную авиацию - летчик-истребитель не осилил центрифугу (в послевоенные годы воздушный флот переходил на реактивные самолеты). Будучи студенткой мединститута, в 19 лет начала заниматься художественной гимнастикой. В наше время это возраст для завершения карьеры, а наша героиня через 4 года уже стала мастером спорта и выступала до 27 лет!

Монахиня Мария (Литвинова), насельница Свято-Елисаветинского Монастыря:

"И меня направили, как мастера спорта, в спортивную медицину. И в спортивной медицине я занималась. Сначала преподавала биохимию, а потом спортивную физиологию. Но спортивной биохимией я прозанималась более 30 лет. Вот там я впервые увидела Бога".

Журналисты много времени проводят на ногах, снимая сюжеты и записывая интервью. Или, наоборот, подолгу сидят за компьютерами. Из-за этого страдальцы - шейный и поясничные отделы. Что же я должна была воспользоваться случаем и попросить мастер-класс для своего наболевшего!

В свои 83 года монахиня Мария сама выполняет упражнения и в березку стать может