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Мониторинг ФПБ: существенного роста цен не наблюдается

Существенно потяжелели в стоимости масло растительное, гречка, рис, рыба и некоторые фрукты: яблоки и цитрусовые

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