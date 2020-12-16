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Мониторинг и контроль за устранением нарушений - основные задачи Комитета госконтроля и прокуратуры
В фокусе внимания контролеров
Хозяйство в Воложинском районе оказалось в фокусе внимания контролеров из-за недостатка собственных кормов. В прошлом году их пришлось закупать в других организациях. И в 2020 план по обеспечению запаса вновь не выполнен. К слову, в Минской области 5 районов, которые оказались по этому показателю в черном списке.Тем временем директор предприятия уверяет, что корма хватит. Новый рацион кормления должен сыграть в плюс.
Падеж скота в этом году сократился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
Очевидна положительная динамика. И все же до хеппи-энда еще далеко. В некоторых областях остаются районы, которые идут вразрез с общей тенденцией.
Совместная коллегия КГК и Генпрокуратуры
О причинах падежа скота, а также дальнейшей работе по преломлению негативной статистики говорили сегодня и на совместной коллегии КГК и Генпрокуратуры.В случае устранения недостатков, о которых сегодня идет речь, экономическая выгода очевидна. Сельское хозяйство получит около 1.5 миллиарда рублей резерва, посчитали в КГК. В канун посевной кампании эти средства уж точно не будут лишними и сыграют на руку самим аграриям.
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