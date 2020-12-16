Мониторинг и контроль за устранением нарушений - основные задачи Комитета госконтроля и прокуратуры

В фокусе внимания контролеров

Хозяйство в Воложинском районе оказалось в фокусе внимания контролеров из-за недостатка собственных кормов. В прошлом году их пришлось закупать в других организациях. И в 2020 план по обеспечению запаса вновь не выполнен. К слову, в Минской области 5 районов, которые оказались по этому показателю в черном списке.Тем временем директор предприятия уверяет, что корма хватит. Новый рацион кормления должен сыграть в плюс.

Падеж скота в этом году сократился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого

Очевидна положительная динамика. И все же до хеппи-энда еще далеко. В некоторых областях остаются районы, которые идут вразрез с общей тенденцией.

Совместная коллегия КГК и Генпрокуратуры