Мониторинг лекарств в аптеках показал: белорусские и импортные препараты есть в наличии, цены приемлемые

Мы видим, что и те препараты, которые российско-белорусского производства, и те препараты, которые импортные, есть в полном объеме. Все компании заключили договоры на 2022-2023 годы и подтвердили свои намерения по поставке лекарственных препаратов. Поэтому мы сразу знали, что беспокоиться не стоит. Просто был небольшой ажиотаж, и очень быстро препараты разбирали, но их тут же подвозили со склада, поэтому полностью ассортиментный перечень есть.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси