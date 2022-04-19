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Мониторинг лекарств в аптеках показал: белорусские и импортные препараты есть в наличии, цены приемлемые

Ситуация с лекарствами в Беларуси стабильная. Необходимости запасаться препаратами на месяцы вперед нет - все есть в наличии и на складах. Это касается и белорусских, и импортных лекарств. Таковы итоги мониторингов, которые проводят депутаты по всей стране, сегодня в аптеках Заславля. В центре внимания цены и ассортимент. Как показал мониторинг, сети ведут себя добросовестно и применяют торговые надбавки в рамках законодательства. Если же тот или иной препарат подорожал по объективным причинам, то аптеки готовы делать скидки.

Мы видим, что и те препараты, которые российско-белорусского производства, и те препараты, которые импортные, есть в полном объеме. Все компании заключили договоры на 2022-2023 годы и подтвердили свои намерения по поставке лекарственных препаратов. Поэтому мы сразу знали, что беспокоиться не стоит. Просто был небольшой ажиотаж, и очень быстро препараты разбирали, но их тут же подвозили со склада, поэтому полностью ассортиментный перечень есть.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Если в результате мониторингов нарушения все же выявляются, то информация об этом передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, и там решается вопрос о мерах реагирования.

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