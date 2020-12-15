Вакцина от COVID -19, лечение тяжелых пневмоний, а также других заболеваний. Все эти темы - на контроле президента. Мониторинг медучреждений не прекращается: накануне глава государства посетил 4-ю клиническую больницу Минска, отменив запланированные встречи. В центре внимания - оснащенность клиник всем необходимым. В стране выработали хорошую систему борьбы с коронавирусом, и важно ее удержать. Не менее важна и простая человеческая поддержка для тех, кто заболел. Президент интересовался лично - всего ли хватает для лечения пациентов.



В первую волну эпидемии 4-я клиника была перепрофилирована под борьбу с коронавирусом и сегодня отдана на 70% под больных COVID. Тем не менее, продолжается и профильный прием. И это одно из требований президента - не забывать про людей с другими заболеваниями.



