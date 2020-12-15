3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мониторинг медучреждений не прекращается - накануне глава государства посетил 4-ю клиническую больницу Минска
Вакцина от COVID -19, лечение тяжелых пневмоний, а также других заболеваний. Все эти темы - на контроле президента. Мониторинг медучреждений не прекращается: накануне глава государства посетил 4-ю клиническую больницу Минска, отменив запланированные встречи. В центре внимания - оснащенность клиник всем необходимым. В стране выработали хорошую систему борьбы с коронавирусом, и важно ее удержать. Не менее важна и простая человеческая поддержка для тех, кто заболел. Президент интересовался лично - всего ли хватает для лечения пациентов.
В первую волну эпидемии 4-я клиника была перепрофилирована под борьбу с коронавирусом и сегодня отдана на 70% под больных COVID. Тем не менее, продолжается и профильный прием. И это одно из требований президента - не забывать про людей с другими заболеваниями.
Президент: Важно оказывать помощь всем пациентам
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Надо понимать, что, кроме COVID-больных, хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете, что оказываете помощь".
Беларусь рассматривает разные пути получения вакцины от коронавируса
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов