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Мониторинг необходимых условий труда в преддверии зимнего периода проводят профсоюзы
Профсоюзы в преддверии зимнего периода проводят мониторинг необходимых условий труда. Во время рейдов технических инспекторов особое внимание предприятиям, где уже раньше выявили случаи несоблюдения законодательства об охране труда. Среди самых распространенных нарушений, которые встречались зимой- весной этого года, это температура ниже нормы, неполное оборудование бытовых помещений и нехватка теплой спецодежды. На производствах, где невозможно установить оптимальную температуру, наниматель должен скорректировать рабочий график, например, организовать дополнительные перерывы, чтобы работник смог согреться и отдохнуть.
После каждого мониторинга в случае выявления нарушений профсоюзные специалисты выдают рекомендации. К слову, такие рейды будут проводиться до февраля следующего года. При этом открыта горячая телефонная линия Федерации профсоюзов, позвонив на которую работники могут сообщить о нарушении требований охраны труда.
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