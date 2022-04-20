Цены и ассортимент в магазинах и аптеках Беларуси на контроле у парламентариев и профсоюзов
Не допустить необоснованного подорожания. Цены и ассортимент в магазинах и аптеках на контроле. В Беларуси парламентарии и профсоюзы каждый день проверяют десятки точек во всех областях. У покупателя должен быть выбор продукции по доступной цене. Если есть нарушения, информация сразу идет в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Но в целом торговые сети ведут себя добросовестно. Это показал и сегодняшний мониторинг депутата Марины Ленчевской в одном из супермаркетов белорусской столицы.
Насчет ассортимента я хочу сказать, что здесь неплохо. Есть вопросы с овощами. Я обратила внимание руководства данного магазина, что элементарно нет белорусских яблок, а об этом люди спрашивают. Свеклы нет, капусты, только картошка белорусская была. Но нас заверили, что ассортимент сегодня пополнится. Мы проверим. В принципе гибкая система скидок - до 44 процентов на те же фрукты и овощи.
Большое внимание наличию медпрепаратов. Работники аптек заверили, что все необходимое в наличии, а поставщики не отказались от своих обязательств.