Мониторинг цен и ассортимента товаров: люди звонят - ФПБ проверяет

В Беларуси продолжаются проверки торговых объектов на соответствие законодательству. На контроле разнообразие и ассортимент товаров. На что выросли цены, а что можно купить дешевле и как специалисты контролируют процесс? Репортаж Елизаветы Синяк.

Мониторинг цен и ассортимента

Это столичный гипермаркет. В отделах изобилие молочки, хлеба, мяса, круп и овощей. Полки переполнены, товара на любой вкус и кошелек. Традиционно широкий выбор и продуктов со скидками. Чего не могут не замечать сами покупатели.

"Ассортимент замечательный, очень много всего: молочной продукции, мясо, рыба - все что угодно. Овощи, фрукты", - говорит покупатель. Другой добавляет: "Хороший выбор и мясного, и молочного. Всегда сюда прихожу".

Говоря о ценах, отвечают, что за молочными продуктами наблюдают только, и в принципе тоже не изменилось особо. " В среднем цены вроде бы на месте, может, и выросли, я не обращаю внимания".

И такими были ответы абсолютно всех опрошенных. Магазин выбран случайно. Но о чем это говорит? Чем чаще контролеры сканируют цены, тем меньше нареканий… То есть подобный метод борьбы с завышением цен работает! Когда проверки участились, доля нарушений уменьшилась до 17 %.





Повышенное внимание - положительный результат

Пристальное внимание на самом высоком уровне не дает расслабиться. Помним совещания у Президента, ревизии от депутатов и сенаторов, Госконтроля и ФПБ. Последние мониторят ежемесячно. На контроле у профсоюзов 89 позиций. Только за январь этого года проверили больше 260 объектов по всей стране.

Наталья Пономаренко, председатель Московского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов:

Граждане иногда обращаются с просьбой проверить ту или иную позицию и сравнить цены в разных магазинах. Да, немножко подешевели крупы и белорусские товары - они остаются в той же ценовой позиции. Конечно, овощи, фрукты несезонные немножко подорожали, а в целом остается та же цена.

В пределах 2 % выросли цены на пшеничную муку, сметану и твердый сыр. Профсоюзы рассказывают о рыбе в одном из магазинов Гродненской области - там фиксировали значительный скачок. В таких случаях выручает горячая линия. Один звонок - и под ревизию попадают уже не только морепродукты.

Телефоны горячей линии Федерации профсоюзов: +375 (44) 702-62-38, +375 (44) 701-46-74, +375 (44) 702-08-93, +375 (44) 701-54-71

Оперативно и без лишних размышлений - это о горячей линии профсоюзов. Тем более когда решают проблему и проводят проверку в течение суток. Линию возобновили с 19 января этого года. Поступило более сотни звонков. Их принимают по будням с 9:00 до 18:00.

Люди звонят - специалисты проверяют

Есть такое понятие как "борщевой набор": берется один кг капусты, морковки, картошки, лука, яблок, а в сумме получается, сколько в каждом регионе стоит. Мы видим, что цены в регионах отличаются, например, в Брестском регионе такой борщевой набор обходится в 6,61 рубля, в Минске - 8,47, в одном из регионов - 8 рублей. Мы видим, что все-таки цены варьируются, и это зависит от того, как туда продукция поступает. Проверяем эту информацию, смотрим, чем вызвано подорожание или удешевление. Если мы видим, что на вопросы нам не могут ответить, мы передаем эту информацию нашим регуляторам - это МАРТ и КГК. Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

Контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании