ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мониторинг цен и наличия лекарств в аптеках проходит в Беларуси

Цены и наличие социально значимых лекарственных препаратов в аптеках - на особом контроле. Чтобы не допустить необоснованной "накрутки" и тем более их отсутствия, парламентарии проводят мониторинг аптек. Как отметил сенатор Валерий Полищук, проверки показали: стоимость жизненно необходимых лекарств за месяц фактически не изменилась. В этом списке антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, иммуномодуляторы - с десяток позиций.

По словам фармацевтов, в аптеках создан необходимый запас лекарств. Мониторинг же продолжится.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все