Мониторинг цен и наличия лекарств в аптеках проходит в Беларуси

Цены и наличие социально значимых лекарственных препаратов в аптеках - на особом контроле. Чтобы не допустить необоснованной "накрутки" и тем более их отсутствия, парламентарии проводят мониторинг аптек. Как отметил сенатор Валерий Полищук, проверки показали: стоимость жизненно необходимых лекарств за месяц фактически не изменилась. В этом списке антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, иммуномодуляторы - с десяток позиций.



По словам фармацевтов, в аптеках создан необходимый запас лекарств. Мониторинг же продолжится.