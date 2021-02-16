Мониторинг цен на социально значимые товары

На контроле держат цены на продукты и лекарства - как в столице, так и в регионах. Важно не допустить их необоснованный рост. Это отметил и в своей речи на Всебелорусском народном собрании наш Президент. Мониторинг проводят МАРТ и профсоюзы. А осенью подключились и парламентарии. Сенаторы следят за регионом, который они представляют.Один день мониторинга на примере Борисова - в репортаже Антона Малюты.



Рабочий день сенатора и Борисовского профсоюзного лидера Елены Зябликовой традиционно начинается с общения с людьми. Как меняются цены - тема народная. К слову, обращений по ней практически нет, а значит, покупатели в целом довольны. Но все равно важно держать руку на пульсе.



Это фирменный магазин Борисовского комбината хлебопродуктов. У предприятия - свое хозяйство, а значит, всегда в магазинах еще и свежее мясо, причем с минимальными торговыми надбавками. Доступность - то, что в первую очередь привлекает покупателей. В том числе со всего района. Ежедневно в пути - три автолавки.



Следующая точка - один из магазинов местной сети, которую предпочитают борисовчане. По всему городу - десятки точек. Замдиректора говорит о клиентоориентированной политике. На социально значимые товары цены под контролем, но и другие позиции - без больших надбавок. Мониторинги подтверждают - необоснованного повышения нет, но покупатели оценивают изменения цен по своей потребительской корзине, в большинстве - по ежедневному набору продуктов. Изменился ли конечный чек, мы спросили прямо в магазине.



