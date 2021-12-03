Мониторинг цен на социально значимые товары проходит по всей Беларуси

В Беларуси продолжается мониторинг цен на социально значимые категории товаров. Сенаторы подключаются к работе во всех регионах страны. Накануне контроль цен прошел и в одной из торговых сетей в Борисове. Результат мониторинга показал: цены на социальную корзину товаров, куда входят молоко, мясо, яйца, сахар, мука, овощи, остались на уровне прошлой недели. Отдельное внимание уделяется ассортименту магазина.



