Мониторинг цен на товары первой необходимости - важная задача на местах

Такой контроль провели депутаты в Бресте. В списке - 62 позиции белорусского производства. Среди них масло, хлеб, консервы, овощи и другие. Для контроля выбрали один из магазинов местной торговой сети. Как показала проверка, среди позиций ощутимо подорожали огурцы: за месяц сразу на 60 %. Такой постоянный мониторинг депутаты и профсоюзы проводят по поручению Президента. Кроме цен на продукты, также держат на контроле стоимость лекарств и непродовольственных товаров.

