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Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила Беларусь для оценки негативных воздействий забора на белорусско-польской границе
Минск рассчитывает на непредвзятые выводы международных экспертов по ситуации в Беловежской пуще.
Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила Беларусь для оценки негативных воздействий забора, возведенного Польшей на белорусско-польской границе. Делегация побывала в Брестской и Гродненской областях. Зафиксировано, что строительство шло без проекта, нарушены многочисленные нормы.
В результате реликтовый лес начал деградировать: где-то сохнут деревья, где-то затопления, нарушено биоразнообразие, а также появились вредные инвазивные растения, занесенные в пущу строительной техникой. Ущерб, нанесенный заповеднику, озвучили представители Комитета госконтроля Беларуси.
Приграничный забор уже стал причиной гибели множества животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Он преградил миграционные пути обитателям пущи, которые умирают от ран, нанесенных колючей проволокой, и истощения. Ожидается, что рекомендации, предоставленные миссией, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит в июле на 46-й сессии в Нью-Дели.
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