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Монографию о семье белорусских аристократов Витгенштейнов представила Художественная галерея Михаила Савицкого
История одной семьи - белорусских аристократов Витгенштейнов, оставивших в наследие Мирскому замку уникальную коллекцию изобразительного искусства, - в новой книге!
Художественная галерея Михаила Савицкого стала площадкой презентации исторической монографии - работы кандидата исторических наук, доцента и первого директора замкового комплекса "Мир" Ольги Попко. Издание представляет собрание живописи князей Витгенштейнов в контексте европейского искусства 19 века.
Часть этой коллекции в 2016-м была нами куплена для музея замка. Весь 3 этаж завешан 18 портретами князей из коллекции князей Витгенштейнов. Много лет я занималась этой коллекцией - это портреты членов семьи и их родственников.
Изучение коллекций, исторических личностей, безусловно, для нас очень важно. И нам очень приятно, что одна из первых презентаций этого исследования этого издания происходит именно у нас.
Уделять большее внимание брендированию нашего культурного наследия, в том числе - известных исторических личностей и их вклада в культуру Беларуси - одна из целей, которую преследует новоиздание. Оно будет продолжено - уже написан второй том и будет презентован летом.
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