Монографию о семье белорусских аристократов Витгенштейнов представила Художественная галерея Михаила Савицкого

Часть этой коллекции в 2016-м была нами куплена для музея замка. Весь 3 этаж завешан 18 портретами князей из коллекции князей Витгенштейнов. Много лет я занималась этой коллекцией - это портреты членов семьи и их родственников.

Ольга Попко, автор книги "Художественные коллекции князей Витгенштейнов в контексте Европейского искусства XIX века"