Монтаж главной елки Беларуси начался на Октябрьской площади

Монтаж главной елки страны начался в столице. Новогоднее дерево высотой в 33 метра по традиции "вырастет" на Октябрьской площади. Пока устанавливают каркас, позже на нем закрепят зеленые ветки. Украсят искусственную сосну шарами, игрушками и пиксельной лентой. Тут же появятся 28 световых фонтанов высотой 3 метра. Виртуальные скульптуры создадут иллюзию перетекания воды. Всего же к Новому году в Минске установят 33 елки. Город полностью украсят к 15 декабря.