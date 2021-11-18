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Монтаж главной елки Беларуси начался на Октябрьской площади
Монтаж главной елки страны начался в столице. Новогоднее дерево высотой в 33 метра по традиции "вырастет" на Октябрьской площади. Пока устанавливают каркас, позже на нем закрепят зеленые ветки. Украсят искусственную сосну шарами, игрушками и пиксельной лентой. Тут же появятся 28 световых фонтанов высотой 3 метра. Виртуальные скульптуры создадут иллюзию перетекания воды. Всего же к Новому году в Минске установят 33 елки. Город полностью украсят к 15 декабря.
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