Монтаж главной елки Беларуси начался: около шести тыс. игрушек украсят зеленый символ Нового года

Парад елок в столице. Сегодня начался монтаж главного новогоднего дерева около Дворца Республики. К концу дня специалисты установят 30-метровый столб, а после начнут крепить пояса и ветки. Дальше самая волшебная процедура - украшение зеленого символа года разноцветными игрушками. В этом году их будет около шести тыс. Заключительный этап - пиксельные гирлянды и подсветка. Новогодний антураж украсит всю Октябрьскую площадь.