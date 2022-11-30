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Монтаж главной елки Беларуси начался: около шести тыс. игрушек украсят зеленый символ Нового года

Парад елок в столице. Сегодня начался монтаж главного новогоднего дерева около Дворца Республики. К концу дня специалисты установят 30-метровый столб, а после начнут крепить пояса и ветки. Дальше самая волшебная процедура - украшение зеленого символа года разноцветными игрушками. В этом году их будет около шести тыс. Заключительный этап - пиксельные гирлянды и подсветка. Новогодний антураж украсит всю Октябрьскую площадь.

Зеленое дефиле подхватили в разных точках Минска. Так, новогоднее "платье" примеряет и зеленая красавица у Национальной библиотеки. Раскрывает дизайнерские секреты и елка у Железнодорожного вокзала. Всего в этом году в Минске "вырастут" 26 символов Нового года.

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