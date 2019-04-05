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В Беларуси продолжается мониторинг агропромышленного комплекса
Подготовку к посевной контролируют Федерация профсоюзов, Комитет госконтроля. Проверяют готовность техники, условия хранения семян и удобрений. На особом контроле и вопросы трудовой дисциплины.
К процессу подключилась милиция. Уже вынесено более полутора тысяч предписаний об устранении проблем. Составлено свыше 500 протоколов об административных правонарушениях.
К примеру, правоохранители Минской области накануне задержали нетрезвого работника одного из хозяйств. А двое механизаторов из Вилейского и Мядельского районов привлечены к ответственности за незаконное хранение сельскохозяйственного топлива.
Впрочем, достаточно и положительных примеров. Так, министр внутренних дел Беларуси накануне побывал на подведомственном хозяйстве "Хутор-Агро". По словам Игоря Шуневича, прошлый год принес серьезные испытания хозяйству. Однако оно сработало без убытков. В сутки здесь производят 11 тонн молока, и 20-25 тонн мяса в месяц. Продукция идет на нужды исправительных учреждений. К нынешней посевной здесь подготовились, и процесс идет полным ходом.
Как отметил Игорь Шуневич, в хозяйстве выполняется важная задача - ресоциализация бывших заключенных. Сегодня на предприятии "Хутор-Агро" работают около 300 человек. Из них 78 пациентов, которые проходят лечение в трудовом профилактории, и 7 бывших заключенных. По словам министра, эксперимент, который начался в хозяйстве, теперь проводят практически все ЛТП Беларуси.
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